Pensieri sparsi vedendo in un baluginio di verde e azzurro la foto di un ramarro

(Di sabato 8 luglio 2023) Scherzo col mio illustre cardiochirurgo: ogni volta che lo incontro, mi opera. Durante questo grato passaggio mi capita, non so più da quale pagina, lagrafia di unche ha spodestato qualche altro residente nella fessura di un tronco, sono distratto, appena undi. Idi ospedale sono mediocri, almeno per i recidivi: la caducità ti sta ormai alle spalle. Si curano tanto di te che rinunci a farlo tu stesso, aggrovigliato in tubicini e cavi, e attento al bilico del tavolino da letto, come stare in crociera. La notte è lunga, ma è lunga dovunque. Non ho fatto che ripensare al. Da quanti anni non ne ho visto uno. Erano del tutto familiari alla mia infanzia e anche per un bel po’ dopo. I bambini avevano una passione per ...