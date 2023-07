Pechino e non solo Le sfide di Washington secondo il capo della Cia

Leggi su formiche

(Di sabato 8 luglio 2023) “Il nostro successo dipenderà dalla nostra capacità di navigare in un mondo con tre elementi distintivi”. Lo scrive William Burns, direttoreCia, in un editoriale sulPost che è un riadattamento del suo recente discorso alla fondazione britannica Ditchley in cui ha evidenziato, tra le altre cose, come il malcontento in Russia per l’invasione dell’Ucraina offra un’occasione unica di reclutamento per l’agenzia di Langley che si basa in larga parte sulla human intelligence. Il primo elemento è “la sfidaconcorrenza strategica di una Cina in ascesa e ambiziosa e di una Russia che ci ricorda costantemente che le potenze in declino possono essere dirompenti almeno quanto quelle in ascesa”, scrive Burns. Che più avanti aggiunge: “L’aggressioneRussia rappresenta un’importante sfida. Ma la Cina è ...