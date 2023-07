Pavard può tornare un’opzione per l’Inter | uscita confermata

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 luglio 2023) Continua la ricerca da parte deldi un'occasione per rinforzare ulteriormente la difesa. Dopo la fumata grigia del tentativo Azpilicueta, i nerazzurri possono puntare su un nome già seguito da tempo. Ovvero quello di Benjaminche, come conferma il quotidiano tedesco Bild, è indal Bayern Monaco. IN– Tra i nomi chepuò puntare per la difesa, resta sempre attivo anche quello di Benjamin. Il francese è indal Bayern Monaco e a un anno dalla scadenza di contratto. Una vera e propria opportunità per andare a rinforzare il reparto arretrato e coprire numericamente i due addii di Milan Skriniar e Danilo D'Ambrosio insieme all'arrivo ormai confermato di Yann Bisseck dall'Aarhus.