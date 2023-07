Parma | 26 giocatori convocati per il ritiro | non c’è Buffon

(Di sabato 8 luglio 2023) Sono 26 idelper ildella pre-season 2023, cominciata oggi a Collecchio con il primo allenamento della stagione sportiva. Nell’elenco di mister Fabio Pecchia non c’è Gigiche deve ancora prendere o comunque comunicare la decisione sul suo futuro. Per gli impegni con le rispettive nazionali, i calciatori Balogh, Bernabé, Man, Osorio e Sohm saranno aggregati al gruppo, a seconda del programma previsto per il loro rientro personalizzato. LA LISTA COMPLETA Portieri: Leandro Chichizola, Edoardo Corvi, Filippo Rinaldi. Difensori: Cristian Ansaldi, Botond Balogh, Alessandro Circati, Elias Cobbaut, Woyo Coulibaly, Enrico Delprato, Yordan Osorio, Giuseppe Pezzella, Lautaro Valenti, Vasileios Zagaritis. Centrocampisti: Adriàn Bernabé, Drissa Camara, Nahuel Estévez, ...

Il Parma punta a due giocatori parmigiani di nascita: Gianmarco ...

