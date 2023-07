Palinsesti Rai 4 | Rai Movie | Rai 5 e Rai Storia | autunno 2023 Arrivano nuove serie spagnole

(Di sabato 8 luglio 2023) Rai4 Nel corso dell’/inverno-2024 anche Rai 4, Rai, Rai 5 e Raiintratterranno i telespettatori con diverse proposte. Scopriamo dunque quali sono le offerte dei vari canali tematici Rai. Rai4:La prima serata di Rai4 del lunedì sera è all’insegna dell’Action Pop, dove sono previste le pellicole Raging Fire e Snake Eyes: The Origins. Il martedì sarà poi la volta dei film blockbuster, con in prima visione il thriller hitckockiano Run e quello ambientalista The East. Il mercoledì si fonderanno i generi thriller e fantasy con Malignant, The Conjuring: The Devil Made Me Do It e Inexorable. Previsti anche Il Silenzio Degli Innocenti e Hannibal – Le Origini del Male. Mentre il venerdì in prima serata sarà protagonista l’action classico con titoli come ...

Colpo di scena ai. I più attenti non hanno potuto non notare come dal 'menù' per la stagione 2023/24 sia sparito uno show molto amato dal pubblico, quello di Roberto Bolle . Il prossimo anno Danza con ...Rivoluzione, ecco i nuovi: promossi, trombatiLa zia Mara, dunque, in occasione della presentazione deialla sede di Napoli, ha confessato che dirà addio al programma che tanto ama.

Palinsesti Rai, ecco le dieci novità che vedremo nella prossima stagione tv: da Stefano De Martino con un… Il Fatto Quotidiano

Napoli- "Per la prima volta il centro di produzione Rai di Napoli è stato scelto per la presentazione del palinsesto dei programmi 2023/2024. Esprimo grande soddisfazione per questo bel segnale di att ...A Napoli non si sono mai viste tante celebrità del piccolo schermo come ieri in occasione del lancio della nuova programmazione del palinsesto autunno-inverno della Rai che si è svolta all'Auditorium ...