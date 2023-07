Palinsesti Rai 4 | Rai Movie | Rai 5 e Rai Storia – autunno 2023 Arrivano nuove serie spagnole

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 8 luglio 2023) Rai4 Nel corso dell’/inverno-2024 anche Rai 4, Rai, Rai 5 e Raiintratterranno i telespettatori con diverse proposte. Scopriamo dunque quali sono le offerte dei vari canali tematici Rai. Rai4:La prima serata di Rai4 del lunedì sera è all’insegna dell’Action Pop, dove sono previste le pellicole Raging Fire e Snake Eyes: The Origins. Il martedì sarà poi la volta dei film blockbuster, con in prima visione il thriller hitckockiano Run e quello ambientalista The East. Il mercoledì si fonderanno i generi thriller e fantasy con Malignant, The Conjuring: The Devil Made Me Do It e Inexorable. Previsti anche Il Silenzio Degli Innocenti e Hannibal – Le Origini del Male. Mentre il venerdì in prima serata sarà protagonista l’action classico con titoli come ...