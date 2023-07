Palinsesti Rai 3 | autunno 2023 Tra novità e conferme | resta ancora vacante il martedì di Berlinguer Daniele ‘in corsia’ al posto di Sciarelli

Ha detto l'amministratore delegato, Roberto Sergio , alla presentazione dei2023/2024, a Napoli.2023/2024: il Day Time Tra le novità dell'intrattenimento Day Time c'è ...Mentre lasi fa fuori dalla corsa dei diritti tv in chiaro per la Serie A, come dichiarato durante la presentazione deidal neo - direttore di RaiSport Jacopo Volpi, Dazn Sky e ...La notizia apre i siti web al mattino, poi in poche ore scende sotto ai nuovi, sotto allo scandalo del figlio del presidente del Senato denunciato per un presunto stupro. Normale: sei ...

Palinsesti Rai, ecco le dieci novità che vedremo nella prossima stagione tv: da Stefano De Martino con un… Il Fatto Quotidiano

Aspettavamo fuochi e fiamme per i palinsesti Rai 2023-2024, nuove idee, cambi di rotta per dare forma a quella Rai che finalmente raccontasse il Paese ...Roberto Bolle è stato escluso dai nuovi palinsesti della Rai con il suo programma famoso "Danza con Me". Qual è il motivo di tale scelta