Padovan | «Lukaku? Fossi l’Inter ci scommetterei! Thuram bel colpo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 luglio 2023)fa il punto della situazione sul mercato offensivo del. Il giornalista, chiamato a rispondere alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva, si sofferma sule sul valore di. QUESITO – Giancarloesprime la propria opinione su alcune questioni di mercato che riguardano. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Se vale la pena spendere tutti questi soldi per Romelu? Non lo so. Escludendo la finale di Champions League, in cui era nelle traiettorie sbagliate nel momento sbagliato, ha fatto un buon finale di stagione. Bisogna andare a vendere Onana per 50, 60 milioni di euro e questo vuol dire dover andare a trovare un portiere ...