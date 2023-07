Padellaro | “Le dimissioni di Santanchè risolverebbero il problema a Meloni | ma lei deve prima convincere La Russa”

(Di sabato 8 luglio 2023) “Ledi Danielailperché eviterebbe l’incancrenirsi di questa situazione. È come il gioco della matrioska perché dallaogni giorno spunta fuori qualcosa, anche grazie alle inchieste del Fatto Quotidiano e di Report“. Lo sostiene Antonionel corso della diretta con Peter Gomez e Marco Travaglio sulla vicenda della ministra del Turismo. La presidente del Consiglio, “che non è certamente stupida, si rende conto – aggiunge– che tenendoal governo avrà i riflessi negativi di tutti i casini che gireranno attorno alla figura della ministra. Quindi in questo caso, paradossalmente, l’interesse dell’opposizione sarebbe tenere...

La richiesta dinon è un genere giornalistico né un modo per fare bella figura in ... di cui ieri in studio c'era il fondatore nonché attuale editorialista Antonio. "Le europee ...'Non è affatto un giochetto - replica- Non sono i giornali che determinano le, ma sono i governi che a un certo punto si rendono conto che quel ministro non può stare al suo ...La richiesta dinon è un genere giornalistico né un modo per fare bella figura in ... di cui ieri in studio c'era il fondatore nonché attuale editorialista Antonio. "Le europee ...

Padellaro: “Le dimissioni di Santanchè risolverebbero il problema a Meloni, ma lei deve prima… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...