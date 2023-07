Otzi l’Uomo dei ghiacci non era sardo

(Di sabato 8 luglio 2023) Molti di voi avranno sentito parlare di, la mummia deiche fu trovata nel 1991 al confine tra Italia e Austria. Si tratta dei resti di un uomo vissuto nell’Età del Rame, oggi conservati al museo archeologico di Bolzano. Ora, il Corriere del Trentino pubblica un pezzo che dà conto delle origini della mummia: “Ötzi non è affatto altoatesino: è”. Open però non ci sta e spiega che l’intervista riportata dal quotidiano, fatta a Marina Tauber, anatomopatologa e responsabile della mummia, è stata travisata, riportando il passaggio: “Era un uomo di circa 45 anni, ma non sappiamo se sia autoctono. Sotto il profilo genetico, l’aplotipo materno non esiste più: quel raro sottogruppo di Homo sapiens si è estinto. Invece quello paterno è individuato in Sardegna o in Corsica: qualche antenato proveniva da lì. La ricostruzione ...

In che modoucciso sulle Alpi sarebbe imparentato coi sardi "Quella di Ötzi è una linea che è arrivata fin da 8/9 mila anni fa dalle aree dell'Europa centrale, a quel punto quei popoli sono ...La mummia dei ghiacci No, non era 'sarda'.dell'Età del rame rimasto conservato per 5.200 anni in Alto Adige, scoperto nel 1991 e ora conservato in un museo a Bolzano - è tornato alla ribalta per un articolo uscito sul Corriere ...... esperto di Genetica di Popolazioni e Genetica Evoluzionistica dell'Università di Cagliari, che ha studiato il cromosoma Y di Ötzi, spiega a Open perché è scorretto sostenere che'anticoucciso ...