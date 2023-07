Ottava tappa del Tour De France 2023 | Pedersen si prende la scena allo sprint | Vingegaard ancora in giallo

Lasegnata dal ritiro di Mark Cavendish, caduto a poco più di 60 km dal traguardo Il danese Mads Pedersen si aggiudica l'del Tour de France , la Libourne - Limoges di 201 km al termine di una volata di gruppo che vede al secondo posto Jasper Philipsen, al terzo Wout Wan Aert.segnata dal triste ritiro ...Mads Pedersen vince la Libourne - Limoges,di 200,7 chilometri . Il danese brucia sul traguardo Jasper Philipsen in un arrivo concitato. Simon Yates, quarto in classifica generale, è caduto a 5 chilometri dall'arrivo, cambiata la ...Partenza fissata alle 12.30, arrivo previsto intorno alle 17.00 Afp, oggi, per il Tour de France 2023. 200,7 i km della Libourne - Limoges, con partenza fissata alle 12.30 e orario d'arrivo previsto per le 17.00 circa . Dopo una prima parte pianeggiante, ...

