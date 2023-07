Nel momento in cui De Laurentiis cedeal Psg per 150 milioni, il Napoli va da Giuntoli con ... c'è spazio anche per la questione panchina con Allegri che potrebbe ancora andaredalla ...... è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24: "Penso che Mbappé resterà al PSG e andrà... Napoli Se non perde, sostituisce dignitosamente Kim e porta Maxime Lopez, allora è davanti ......presidente dell'ECA ha tuonato dicendo che non esiste che il miglior giocatore del mondo vadaa ... il PSG ha una barca di soldi da spendere e va diritto super quanto siano vere le sue ...

Osimhen via ADL nell'eventualità pensa a tre alternative: i nomi Tutto Napoli

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Osimhen, via soltanto per 180mln: agente in attesa del rinnovo. L'edizione odierna del quotidiano, ha comunicato le intenzioni del ...Il Napoli vuole trattenerlo, e lui sembra intenzionato a restare, ma per Victor Osimhen il destino è tutt'altro che certo in azzurro. Ce ...