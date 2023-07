Ortigia Film Festival 2023 | il programma completo e tutti gli ospiti

(Di sabato 8 luglio 2023), inuna selezione ricca di titoli e anteprime: Cristina Marino è la madrina, tra gliGiuseppe Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Donatella Finocchiaro, Elisa Amoruso e Barbara Chichiarelli Al via dal 15 al 22 luglio la XV edizione di(qui il sito internet ufficiale), ilinternazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano e da lei diretto con Paola Poli. A fare da Madrina l’attrice Cristina Marino. 50 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 2 anteprime nazionali, 3 anteprime mondiali e 13 anteprime regionali. Unche si preannuncia ricco e articolato nella selezione delle opere, e attento ...

... è stato girato in buona parte nei pressi del Castello Maniace, punta strema di, l'orecchio ... Ilvanta un cast d'eccezione, dall'immancabile Harrison Ford sempre nei panni di Indiana Jones,...Tra gli ospiti dell'Festival 2023, in programma dal 15 al 22 luglio prossimo, Giuseppe Fiorello, Maria Grazia Cucinotta e Donatella ...Al via dal 15 al 22 luglio la XV edizione diFestival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano e da lei diretto con Paola Poli. A fare da Madrina l'attrice Cristina Marino. 50 i titoli ...

Ortigia Film Festival. Svelati film e ospiti a Siracusa: da Beppe ... Siracusa News

Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano e da lei diretto con Paola Poli. #ortigiafilmfestival #eventi #cinema #ortigia #sicilia ...Tra gli ospiti dell'Ortigia Film Festival 2023, in programma dal 15 al 22 luglio prossimo, Giuseppe Fiorello, Maria Grazia Cucinotta e Donatella Finocchiaro.