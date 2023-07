Oroscopo Branko sabato 8 luglio 2023 | Pesci forte

Leggi su zon

(Di sabato 8 luglio 2023) L’diper oggi,Ariete Domani sarete accompagnati per tutto il giorno da un profondo desiderio d’amore. Questa Venere in Leone vi fa diventare particolarmente teneri e romantici, affascinanti come non mai. Toro Oggi ci sarà una bellissima Luna nel cielo deia portarvi energia. Nel corso della giornata sentirete un insolito impulso a mettere da parte le questioni pratiche per dedicarvi a un’attività legata all’arte e alla bellezza. Gemelli dovrete affilare i vostri artigli e studiare una strategia efficace per vincere una concorrenza piuttosto ostinata. Per fortuna, Mercurio, vostro protettore celeste, fra pochissimi giorni raggiungerà una posizione favorevole e vi darà una marcia in più nel lavoro. Cancro State cominciando a sentire che ...