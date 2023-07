“Ora posso dirlo” Myrta Merlino | frecciatina a Barbara D’Urso dopo il ‘furto’ di Pomeriggio 5

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 luglio 2023) Le sue parole erano probabilmente le più attese e finalmente sono arrivate poche ore fa.ha svelato come sarà il nuovoCinque,l’addio diche ha lavorato nel programma Mediaset per ben 15 anni. Ma la rottura con Pier Silvio Berlusconi è stata totale e l’ex giornalista di La7 ha dunque preso il suo posto. E ora ha svelato cosa farà a partire dal prossimo mese di settembre su Canale 5. Prima di dirvi tutto sue su come sarà organizzato il nuovoCinque, vi diamo qualche altra precisazione su. Le dichiarazioni di Gabriele Parpiglia nelle ultime ore che proverebbero a fare ulteriore chiarezza. Ha scritto su Twitter: ...