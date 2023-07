Opac | distrutte tutte le armi chimiche dichiarate nel mondo

...dichiarato stasera che tutte le scorte dichiarate nel mondo sono state "irreversibilmente"... ha dichiarato in una nota il capo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ()...L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche () ha comunicato che tutte le scorte dichiarate nel mondo sono state "irreversibilmente", dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di essersi finalmente sbarazzati delle loro ultime armi ...New York - "Oggi sono orgoglioso di annunciare che gli Stati Uniti hanno distrutto, in totale sicurezza, le ultime munizioni di quelle scorte, avvicinandoci a un mondo libero dall'orrore delle armi ...

Opac: distrutte tutte le armi chimiche dichiarate al mondo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ad annunciarlo il presidente statunitense Joe Biden. L'impegno era stato preso dopo l'entrata in vigore della Convenzione sulle armi chimiche nel 1997 ...