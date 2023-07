Onana | addio vicino | la data in cui il Manchester United rilancerà ? TS

2023 - 07 - 07 19:14:43 Inter,a un passo dal Manchester United Andreè a un passo dal ... 2023 - 07 - 07 17:18:40 Ternana,ad Andreazzoli Aurelio Andreazzoli non sarà l'allenatore ...Infine, l'Inter con il possibiledi: 'L'Inter può vendere tranquillamente Barella tra un anno per 80 - 90 milioni, non ha problemi. Però ha già preso Frattesi, soffiandolo alla ...L' Inter e Andrési dirannodopo una sola esaltante stagione insieme. Il portiere del Camerun, infatti, è prossimo a diventare il nuovo portiere del Manchester United con il club nerazzurro pronto a ...

Onana, messaggio di addio all'Inter: "Ogni storia finisce". E lo United insiste Sky Sport

In casa Inter è spuntato un nuovo nome per il dopo Onana, infatti, in vista del calciomercato estivo Marotta guarda in casa del Tottenham ...Non abbiamo ancora metabolizzato la cessione di Marcelo Brozovic, senza sapere se ci riusciremo mai, che dobbbiamo già prepararci a salutare André Onana. Probabilmente in queste ore ...