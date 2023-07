Omicidio Giulia Tramontano | immagini inedite mostrano Impagnatiello mentre finge di cercare la compagna

(Di sabato 8 luglio 2023)Alessandronelle ore successive all’didilada lui uccisa con 37 coltellate. Durante la puntata di ieri di “Quarto Grado”, su Rete4, sono andate in onda i filmati delle telecamere di sorveglianza di una tabaccheria di Senago, in cuiviene ripresochiede informazioni sulla 29enne incinta di sette mesi, che in quelle ore era data per scomparsa. L’uomo, acto dalla madre, acquista un pacchetto di sigarette fumate abitualmente dalla donna e poi chiede se lo stesso pacchetto sia stato acquistato nelle ore precedenti tramite il ...

In quei giorni la famiglia die all'apparenza Impagnatiello, speravano ancora che la ragazza ... Da quest'ultime, infatti, nei mesi scorsi è emerso che nei giorni successivi all'il ......in cui viveva con, sporcate dal sangue della giovane, uccisa nel pomeriggio del 27 maggio. Al momento il 30enne si trova rinchiuso nel carcere di San Vittore, dopo aver confessato l'...Il programma televisivo Quarto Grado ha mostrato i filmati del barman che si reca in una tabaccheria di Senago e chiede informazioni sulla compagna scomparsa. In un altro video il 30enne tanta di ...

La recita di Impagnatiello: le immagini mentre cerca Giulia Tramontano dopo averla uccisa Today.it

Altre immagini mostrano invece Impagnatiello mentre pulisce le scale del condominio, fuori dall’appartamento in cui viveva con la compagna, uccisa il 27 maggio scorso dopo che aveva incontrato la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...