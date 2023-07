Occhiali Eden | Flos | Gea e Linfa | i quattro modelli Natoori’

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 luglio 2023) Aru Eyewear, marchio di occhialeria indipendente made in Italy, nasce nel 2019 dall’estro creativo e imprenditoriale della sua ideatrice e direttrice creativa Daniela Verrazzo, architetto e appassionata di progettualità architettonica. Il marchio si distingue per la fusione tra passione e gusto, intesi come concetti fondamentali per migliorare la vita delle persone attraverso un design imprescindibile dalla sua funzione e dalla proposta di una qualità impeccabile. Dopo anni di attenzione esclusivamente al fattore estetico dell’occhiale come accessorio di moda, oggi il brand ARU si impegna a valorizzare il concetto di sostenibilità, prediligendo materie prime di qualità a filiera corta nel rispetto dell’ambiente, esempio ne sono i pregiati acetati di cellulosa a ridotto contenuto di solventi e metalli con galvanico nichel free. In occasione del MIDO, ARU ha presentato la sua una nuova ...