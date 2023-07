(Di sabato 8 luglio 2023) Perché in questo periodo chi vuole investire dovrebbe puntare suidi? Ecco una panoramica dei Btp e dei loro attuali rendimenti. La fase economica che ci stiamo trovando ad attraversare potrebbe essere considerata di transizione. Fino a pochi mesi fa l’inflazione aveva raggiunto livelli record e, pur avendo di recente iniziato una lenta discesa, resta ancora piuttosto elevata. Questo, sommato al costante aumento dei tassi da parte della Bce allo scopo di contrastare il più possibile la crescita inflazionistica ed allontanare lo spettro della recessione europea, ha creato una sorta di terremoto dal punto di vista di costi ed investimenti. Investimenti, periodo d’oro per idi. Cosa sta succedendo (ilovetrading.it)I mutui, sia a tasso fisso che a tasso variabile sono cresciuti vistosamente ma di ...

In questa, Simona svela a tutti i suoi colleghi che Lope è la famosa "cuoca misteriosa" e ... però Alonso sostiene che sia l'via possibile per salvare la tenuta. Tuttavia, avendoci ...Se il progetto è sicuramente un'importante per lei, che ha accettato con gioia, Nunzia ... E sul perché sia tanto felice ha spiegato: Ribadisce poi che l'cosa che le provoca dispiacere è ...... Sergio Roberto , indella presentazione dei palinsesti della TV pubblica avvenuta a ... Secondo Roberto ' non c'è una maggioranza che ritiene il canone in bolletta l'possibilità di ...

Occasione unica con BTP: il rendimento dei Titoli di Stato è invidiabile, adesso è il momento di acquistarli iLoveTrading

Innovazione Pipistrel apre le sue porte a Gorizia: ecco come lavora l’unica azienda al mondo che produce aerei elettrici Il “porte aperte” è stata l’occasione anche per presentare i curricula visto ...All’interno del progetto “ Ieri, Oggi, Domani: il percorso dell’arte sommese ” l’Amministrazione Comunale con la collaborazione di Pro Loco Somma e Fondazione Visconti di San Vito propone la Serata Me ...