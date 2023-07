Oblio oncologico | un diritto negato a un milione di italiani

Leggi su tpi

(Di sabato 8 luglio 2023) Aprire un mutuo, sottoscrivere una polizza assicurativa, accedere a un finanziamento e anche adottare un figlio: passi importanti nella vita di molte persone che si trasformano in traguardi irraggiungibili per chi ha sofferto di tumore, almeno in Italia. Nel nostro Paese manca infatti una legge sull’, lo strumento normativo già attivo in diversi Paesi europei che permette ai pazienti guariti dal cancro di non dichiarare più la malattia nella compilazione di molti documenti burocratici, evitando così di incorrere in discriminazioni. In termini oncologici, infatti, “guarire” significa proprio recuperare una speranza di vita uguale a quella delle persone che non hanno mai sofferto di tumore. In Italia, il vuoto normativo sul tema ha conseguenze concrete sulla vita di milioni di persone che hanno già affrontato situazioni spaventose e ...