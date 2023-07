Nuovo show del patron del Lecco | l’attacco in Tv contro Galliani | «Lo pensavo di parola | alla fine è stato un uomo di…» – Il video

(Di sabato 8 luglio 2023) Ora che il Consiglio federale Figc ha confermato la promozione del suoin serie B, per il presidente Paolo Di Nunno è tempo di togliersi un po’ di sassolini dscarpa. Sono stati giorni complicato per illecchese, alle prese con la ricerca di uno stadio in cui giocare la prossima stagione dopo la vittoria della finale playoff di serie C, in attesa che finiscano i lavori di adeguamento del Rigamonti-Ceppi di. Ed è stata proprio quella ricerche ha portato i rapporti tra Di Nunno e Adrianoa livelli bassissimi. A Sportitalia, Di Nunno intervida Michele Criscitiello, ha raccontato tutta la trafila burocratica affrontata, secondo lui per un equivoco: «Solo un piccolo errore perché il prefetto non stava bene e abbiamo avuto un ritardo di un giorno ...

Nel one mandi Stefano Bollani tutto può accadere. Non esiste nessuna scaletta, nessun ... a Carosone fino ai brani inediti delalbum "Blooming" in uscita in primavera, alcuni dei quali ...Poi da lunedì saremo dial lavoro per preparare la prossima edizione della Notte Rosa da ... A partire dalle 19.30 in piazza della Libertà enogastronomia,cooking, musica e intrattenimento. ...... quartieri, la nuova Piazza Malatesta e Castel Sismondo, sede delFellini Museum. Nel ... A Rivabella lodi Gianni Drudi intratterrà il pubblico per la serata di sabato 8 luglio, accompagnato ...

Manassero show, è nuovo leader dell'Italian Challenge - News Agenzia ANSA

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...The Floor è il nuovo programma che Rai 2 ha scelto per la prima serata della rete: come funziona il programma, meccanismo e obiettivo finale ...