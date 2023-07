Nuova Hyundai Kona 2023 | primo contatto su strada | motori | dotazione e prezzo

Prova su strada Dopo aver parlato delle novità estetiche e di contenuti, ora ci mettiamo al volante dellaKona 2023. Come dicevamo, stiamo provando la versione full hybrid , composta ...Dentro è comoda Il posto guida dellaKona è comodo (c'è anche il sedile regolabile in altezza e nel supporto lombare), e rispetto a prima i passeggeri posteriori hanno un agio ...Abbiamo provato in anteprima laKona Full Hybrid ma prima di raccontarvi le impressioni di guida, andiamo a dare un'occhiata più da vicino a cosa è cambiato fuori e dentro all'abitacolo.

Hyundai Kona 2023: la PROVA della nuova versione hybrid [FOTO] Motorionline

Più grande e più tecnologica, la seconda generazione del SUV coreano si presenta con un inedito look, una dotazione tecnologica più ricca e una completa gamma elettrificata ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...