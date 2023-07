Nuoto | Europei juniores 2023 | la 4×200 sl maschile è d’oro a Belgrado! Sara Curtis argento nei 100 sl

(Di sabato 8 luglio 2023) Calato il sipario sulla quinta giornata di gare deglidia Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirovi?’, l’Italia ha messo in mostra una certa vivacità e riscontri sono stati considerevoli. FINALI Partiamo dalla fine del programma, ovvero dall’oro dellastile libero. Alessandro Ragaini (1:48.41), Carlos D’Ambrosio (1:49.22), Federico Mao (1:51.15) e Filippo Bertoni (1:48.64) si sono imposti con il crono di 7:17.42 davanti alla Francia (7:18.23) e alla Turchia (7:21.38). Dopo una bella partenza lanciata da Ragaini e D’Ambrosio, una terza frazione lenta di Mao e una buona di Corentin Pouillart (1:48.26) hanno portato Bertoni e Rafael Fente Damers a giocarsi il tutto per tutto per il metallo pregiato. Bravissimo Filippo a trovare le ...

Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i Mondiali dia Fukuoka con gli atleti italiani ... maschile e femminile, cercheranno di portarsi a casa il titolo nei rispettivi campionati. ...il 2006 Matteo Pasetti convocato per il raduno con lItlai Under17 Intanto arrivano altre belle notizie tinte d'azzurro in casa della Como. Dopo il quarto posto aglicentrato dalle ...Ai Campionatidi, in programma a Belgrado, la nichelinese Giulia Vetrano seconda con la staffetta 4x200 stile libero. Giornata positiva per i colori azzurri quella conclusasi nella capitale serba: il ...

Un argento, otto pass per le finali e un record italiano ragazze nel film della quinta giornata dei campionati europei juniores di Belgrado. La nazionale di Marco Menchinelli si conferma ancora una vo ...Lorenzo Ballarati ha già lasciato alle spalle la festa per l’oro nei 50 stile libero. Il portacolori della Nazionale italiana e della Coser Aniene ha ottenuto l’accesso alla finale dei 100 ...