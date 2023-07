Nunzia De Girolamo | svolta inaspettata in carriera | Sarà la nuova conduttrice

(Di sabato 8 luglio 2023) Oggi Notizie Esplora le affascinanti novità del palinsesto televisivo di Rai per il prossimo autunno. Questo articolo ti offre un'anteprima di ciò che accadrà su Rai 1, Rai 2 e Rai 3, con cambiamenti significativi e nuovi volti pronti a intrattenerti. Da Caterina Balivo aDe, ecco cosa ti aspetta. Non perderti tutte le news più fresche ed interessanti in anteprima! Di cosa parliamo in questo articolo... Annunciata laprogrammazione Rai per l'autunno. Rai 1 conferma Caterina Balivo e Francesco Giorgino con nuovi programmi. Rai 2 introduce il "De Martino Show". Rai 3 presenta importanti cambiamenti al palinsesto, fra i quali l'arrivo diDe. La trasmissione "Report" spostata il lunedì sera, mentre "Agorà" vede l'ingresso di Roberto Inciocchi. Monica Maggioni ...

Dal Cdm uscirono prima Josefa Idem e poiDe. La campionessa di canoa venne investita da voci su presunte evasioni di Ici e Imu a seguito di un accertamento disposto dal Comune di ...... 'Lo coltivo fin da quando ho iniziato a lavorare in TV' E' apparsa fin dal primo momento, lunedì scorso, entusiasta di lavorare nel programma di punta del daytime estivo di Rai1,De, ...DeEra da Giletti , stava in un partito che non era quello di Meloni, ha fatto la giornalista negli ultimi anni".

Rai, i palinsesti ufficiali dell’èra Meloni: azzerata la vecchia TeleKabul. Tra i promossi Pino Insegno,... Corriere della Sera

Sono stati presentati venerdì 7 luglio i palinsesti Rai per l’autunno/inverno 2023-2024, mai come quest’anno attesi e criticati. Vediamo le salienti novità, al netto delle conferme.Le cronache politiche sono piene di casi in cui i ministri, indagati, si sono dovuti dimettere. Per poi venire assolti ...