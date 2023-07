“Non doveva succedere | dovevano essere più protetti” | i familiari degli ospiti lasciano la rsa di Milano coinvolta nell’incendio

(Di sabato 8 luglio 2023) Alcuni deicoinvoltidella casa di riposo “per Coniugi” diescono dalla struttura il giorno dopo il rogo, costato la vita a sei persone. “Non, perché lì sono tutti vecchietti,nopiù, e invece questo non è successo,” dice una donna, mentre i vigili del fuoco la aiutano a portare un materasso e altri oggetti fuori dalla struttura. Un altro familiare chiama in causa eventuali responsabilità del Comune. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Purtroppo, quella cheessere una semplice uscita si è trasformata in un dramma. L'incidente ... Ciò che rende ancora più triste questo evento è il fatto che Serenaindossava il casco in quel ..."Che poi due presenze in più ci servono pure, cheessere il boom quest'estate ma boom mi sa cheè. Dai, portiamoli lo stesso. Che sarà mai. Però che nessuno li ospiti che dobbiamo alzare ...Sono stati premiati lo scorso giovedì 6 luglio sul palco dei Giardini Tagliaferro i vincitori del concorso il cui tema e parola chiave in questa edizione su cui gli scrittoriesercitare il ...

“Non doveva succedere, dovevano essere più protetti”: i familiari degli ospiti lasciano la rsa… Il Fatto Quotidiano

Il Milan è alla ricerca di un nuovo esterno destro: l'arrivo di Pulisic, che può essere impiegato sulla trequarti, non preclude un nuovo innesto sull'out di destra. Il ...Il pubblico per risparmiare ha inevitabilmente ridotto strutture e reparti, personale, servizi. E i privati accreditati si sono dati da fare per riempire il baratro, ampliando là dove il servizio pubb ...