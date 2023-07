Nel testamento una condizione che non si è verificata Berlusconi | rischio nullità per i lasciti a Dell' Utri-Fascina

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 8 luglio 2023) Potrebbe essere nullo ildi Silviofirmato ad Arcore il 19 gennaio 2022 in una sorta di lettera ai figli in cui non è citato però l’ultimogenito Luigi, e a cui chiede di sottrarre al monte-eredità 100 milioni per Marta, 100 milioni per il fratello Paolo e 30 milioni per Marcello. Secondo esperti legali e notai consultati da Open e da Repubblica la richiesta ai quattro figli Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora di donare dal monte eredità quei 230 milioni ai tre prescelti è in parte in contrasto con l’articolo 549 del codice civile sui diritti riservati ai legittimari. Segui su affaritaliani.it