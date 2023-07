Nei prossimi giorni farà sempre più caldo

(Di sabato 8 luglio 2023) AGI. - L'espansione dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale ridurrà drasticamente l'instabilità anche sulle regioni settentrionali in questi due. Sarà un weekend in arrivo all'insegna di condizioni meteo asciutte in Italia a eccezione di qualche breve temporale sui settori alpini. Temperature in aumento con valori anche di 6 gradi al di sopra delle medie e fino a 10 sulla Sardegna dove si toccheranno punte massime di +40 gradi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano per tutta la prossima settimana una prolungata e intensa ondata diafricano con valori ben al di sopra delle medie soprattutto tra mercoledì e venerdì sulle regioni del Centro-Sud. Al momento non si vede un termine dell'ondata di calore anche sul lungo periodo.

AGI. - L'espansione dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale ridurrà drasticamente l'instabilità anche sulle regioni settentrionali in questi due giorni. Sarà un weekend in arrivo all'...Pagano la clausola per Zaniolo: incontro fissatogiorni per l'ex Roma nel mirino della Juventus. Ecco chi lo sta per fare Le sirene arabe non suonano solamente per quei giocatori che ormai sono quasi alla fine della loro carriera e che ...Per questo ci aspettiamogiorni una ondata di accessi al Pronto soccorso e, ma speriamo proprio di no, di ricoveri proprio con questo identikit'. Per affrontare il caldo, 'oltre ai ...

Meteo, caldo africano: l'apice nei prossimi giorni, con punte di 40 gradi. La tendenza e le zone più roventi METEO.IT

Prosegue l'ondata di calore che investe l'Italia. In Sardegna si raggiungerà il picco massimo di 40 gradi AGI. - L'espansione dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale ridurrà drasticam ...Societe Generale traccia gli scenari pluriennali per economie sviluppate ed emergenti, e in quest’ultima area l’India appare vincente rispetto alla Cina.