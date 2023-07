Nations League | l' Italia batte anche il Giappone e aspetta le finali

Italia - Giappone 3 - 1 (29 - 27, 28 - 26,, 23 - 25, 25 - 20) Dopo 10 vittorie consecutive in questa(torneo con 1 milione di euro per la squadra che vince) l'Italia supera il Giappone che in questa stagione non aveva ancora perso. Un successo che non ha un peso specifico fondamentale ...L'Italvolley maschile conclude con una vittoria la fase a gironi di. Nel quarto e ultimo match di questa week 3, i ragazzi allenati da De Giorgi battono il Giappone in quattro set con i parziali di 29 - 27, 28 - 26, 23 - 25, 25 - 20. Si tratta del primo ...Quarta vittoria consecutiva per l' Italia, che nella partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball(VNL) maschile 2023 supera il Giappone con il punteggio di 3 - 1 (29 - 27, 28 - 26, 23 - 25, 25 - 20) . Capolavoro degli uomini di Fefé De Giorgi, che vincono anche l'ultima sfida di ...

ROMA (ITALPRESS) - L'Italvolley maschile chiude con un successo la Week 3 di Nations League nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, già certi della ...L'Italvolley maschile conclude con una vittoria la fase a gironi di Nations League. Nel quarto e ultimo match, i ragazzi allenati da Ferdinando De Giorgi hanno superato il Giappone3-1 (29-27, 28-26, 2 ...