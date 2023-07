Napoli | Zanoli richiesto dal Genoa

Alessandrovicino ad un nuovo addio alin prestito, pur restando sempre a Genova.verso il Genoa In pole position, dopo l'addio alla Sampdoria, c'è il Genoa neopromosso di Alberto Gilardino, ...Calciomercato- Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno , 'orientamento delè concedere aancora continuità in in prestito in serie A (piace al Genoa) dopo i sei mesi trascorsi alla Sampdoria e puntare su Davide Faraoni del Verona per il ruolo di vice Di Lorenzo....ancora per quel gol decisivo all'ultima giornata del campionato 2020/2021 che negò aldi ... Bereszynski non sarà riscattao, tornerà a Dimaro Alessandrodopo il prestito alla Sampdoria per ...

TWEET - Schira: "Il Genoa è in pole per ingaggiare Zanoli in prestito dal Napoli" Napoli Magazine

Nell’edizione odierna de Il Secolo XIX, il quotidiano fa sapere che il Genoa sarebbe interessato a Alessandro Zanoli. La società rossoblu ha messo nel mirino Alessandro Zanoli come rinforzo per la pro ...Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Genoa avrebbe già trovato un accordo con il Napoli per il trasferimento in prestito di Alessandro Zanoli, terzino azzurro. L'operazione si concluderà solo ...