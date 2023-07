Napoli | si cerca un difensore centrale | aperto il casting per il sostituto di Kim

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilha iniziato da alcuni giorni ilper il nuovo, che andrà a rimpiazzare il partente Kim, direzione Monaco di Baviera. I partenopei dunque dopo il divorzio prima dal tecnico Luciano Spalletti, e poi dal DS Giuntoli, perdono un altro protagonista dello storico scudetto vinto. Kim infatti in queste ore sta svolgendo le visite mediche con il Bayern Monaco dopo che i tedeschi hanno esercitato il pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto del coreano. Il fortelascia dunque ildopo una sola, storica, stagione, per 58 milioni di euro.: ildi Kim arriverà dalla Serie A? Il nuovo allenatore dei ...

... noto a tutti come Erry, che negli anni Ottanta aassieme ai suoi fratelli iniziò a copiare ... incontra Sarah, una cantante che organizza corsi estivi edi coinvolgerlo in questa attività ...Ferdinando, re di, un giorno decide di dedicare tre anni di vita all'erudizione, puro studio ... Il redi resistere, ma il dialettico, fosforico Biron scombussola tutto. Rompe quella ...... raggiunsero le coste italiche meridionali, isole comprese, indi genti disposte a scambiare ... di fronte a Ostia, non li avessero fermati le navi inviate da, Sorrento e da due delle ...

Il Napoli cerca l’accordo per Kilman La richiesta è ancora troppo alta La Repubblica

Napoli incanta. Napoli strega. Napoli ispira. Sono numerosi i testimoni dei poteri alchemici della città partenopea. Opere che ne testimoniano la forza ispiratrice, tesori che ne ...Le nuove importanti indagini per la morte della bambina di 8 anni dopo la caduta da uno scooter: cosa è emerso su questo episodio ...