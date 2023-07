Napoli | scoppia l’ira dei tifosi per le parole di Giuntoli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023)delinfuriati per le prime dichiarazioni di Cristianoda dirigente della Juventus, come prevedibile Come riferisce Il Mattino, ahanno preso tutt’altro che bene ledi Cristiano, professatosi “juventino da sempre” dopo il suo passaggio in bianconero. Chi lo considera un traditore e chi cerca di snobbarlo dopo lo Scudetto vinto: ma nessuno ha preso bene quelle dichiarazioni.