Napoli-Milinkovic | rivelazione a Sky sulla trattativa | lo ha detto Di Marzio!

(Di sabato 8 luglio 2023) Sergej-Savic diventa un obiettivo a sorpresa del, che potrebbe strapparlo alla Lazio offrendo due calciatori in cambio. Potrebbe presto entrare nel vivo il calciomercato del, con la società del presidente Aurelio De Laurentiis pronto a regalare qualche colpo importante al nuovo allenatore, Rudi Garcia. Gli azzurri non hanno particolari esigenze, forti di una squadra già altamente competitiva, ma se l’obiettivo dichiarato è provare a raggiungere la finale di Champions League, allora è lecito aspettarsi qualche colpo importante.su-Savic, alla Lazio potrebbero andare Zielinski e Politano Dunque andranno sfruttate tutte le opportunità che il mercato offrirà e una di queste arriva dalla Serie A. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere ...

Daa Vlahovic e Chiesa: 'Per me ci sono più possibilità di cedere Chiesa. Nel momento in cui De Laurentiis cede Osimhen al Psg per 150 milioni, ilva da Giuntoli con 50 milioni per ...Spinge fortissimo il Milan per chiudere già in giornata Pulisic, e attenzione anche alle manovre di Lazio e. In ballo- Savic, su cui ovviamente resta forte anche la Juventus. Di ...Calciomercato- A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex team manager della Lazio Maurizio Manzini , rilasciando alcune dichiarazioni. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

Napoli su Milinkovic-Savic: scambio in vista con la Lazio Fantacalcio ®

Oggi è circolato anche l’interesse del Napoli per Milinkovic-Savic ma, riferisce Sky Sport, non sono arrivate offerte a Lotito.Resta una nebulosa intorno al futuro di Sergej Milinkovic-Savic, all'ultimo anno di contratto con la Lazio. Sky Sport conferma che Inter e Juventus hanno fatto un tentativo per il ...