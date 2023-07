Napoli | distanza minima per il rinnovo di Di Lorenzo

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilsta lavorando per rinnovare il contratto di Giovanni Di, terzino e capitano del club azzurro Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nelle prossima settimane verrà formalizzato ildi contratto di Giovanni Dicon il. Latra le parti è infattie riguarda solo la durata che oscilla tra il 2027 e il 2028. Entrambe le parti, dopo lo scudetto appena conquistato, hanno comunque voglia di proseguire insieme negli anni a venire.

... più che discutere, l'intesa che legherà ancora più saldamente Di Lorenzo al. In linea con ... La distanza è minima e riguarda principalmente la durata, che oscilla tra il 2027 e il 2028. C'è ...

