Myrta Merlino racconta il nuovo Pomeriggio 5 dopo Barbara D’Urso | “La parola ‘gossip’ non mi appartiene Le ‘soft news’ sono una cosa seria e la cronaca non va spettacolarizzata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Niente gossip, più giornalismo popolare.queste le parole d’ordine con cuispiega per la prima volta che forma (e che sostanza) avrà il5. Ilè già cominciato e la giornalista, che ha lasciatododici anni La7, sembra voler abbracciare in toto le indicazioni di Pier Silvio Berlusconi: basta col mix die gossip. “È questa la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita”, confessaa La Stampa nella sua prima intervista del post L’aria che tira, ammettendo che nei suoi piani c’era un programma settimanale ma che alla fine per lei è stato impossibile dire no ad un corteggiamento serrato e ad una proposta così inaspettata. Ma come sarà il ...