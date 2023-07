Myrta Merlino | «Ecco come sarà Pomeriggio 5» Poi stoccata a Barbara d' Urso

al posto di Barbara d'Urso . La sostituzione di Pomeriggio 5 non è andata giù alla conduttrice di Canale 5, ma segue la nuova linea di Mediaset . Quella espressa da Silvio Berlusconi e ..."Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie ...Colpo grosso di: "Dove la piazzano", svolta totale a Mediaset

A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti che ha ufficializzato il passaggio di Myrta Merlino a Mediaset nella fascia prima occupata da ...Rai e Mediaset hanno annunciato i palinsesti per la stagione tv 2023. Il Biscione punta tutto su informazione e ficton non accantonando i reality che saranno però ripuliti dal trash ...