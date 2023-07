My Home My Destiny su Canale 5 | anticipazioni puntate | trama e cast

(Di sabato 8 luglio 2023) MyMy(Do?du?un Ev Kaderindir) è una serie televisiva turca trasmessa dal 2019 al 2021 sulla rete televisiva turca TV8 e recentemente acquistata da Mediaset. Tratta dal romanzo Camdaki K?z (tradotto in Italiano con il titolo La ragazza del treno) scritto da Gülseren Budaçio?lu e basato su una storia vera. MyMysu5: quando inizia e dove vederla La fiction turca MyMyinizia lunedì 10 luglio 2023 su5. Mediaset ha deciso di piazzarla a cavallo tra La Promessa e Un Altro Domani, nello slot delle 15:45 (QUI il palinsesto estivo modificato). Letotali della serie sono 43 da 130 minuti ciascuna, ma saranno suddivise in 138 episodi dalla durata dimezzata per adattarsi alla ...

Il nuovo dramma turco con protagonista Demet Özdemir sta per arrivare a farci compagnia nel daytime pomeridiano. Lunedì 10 luglio alle 15.45 la soap MyMy farà il suo debutto in prima visione assoluta in Italia su Canale 5.

La nuova soap turca vedrà protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol e andrà in onda il pomeriggio, dal lunedì al venerdì su Canale 5. La ricerca delle risposte a queste domande è il punto di partenza della nuova dizi «My Home, my Destiny», intrigante storia di amore, scoperta e accettazione di sé, in onda da lunedì 10 luglio.