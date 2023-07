Mutuo, 15 miliardi di rate non pagate da famiglie italiane Adnkronos

Sfiora i 15 miliardi di euro il totale delle rate non pagate da quasi un milione di famiglie italiane: l’aumento del costo del denaro, l’incremento dei tassi e la corsa dell’inflazione riducono il red ...Valgono 14,9 miliardi di euro le rate di mutui e prestiti vari non pagate da quasi un milione di famiglie italiane. Lo sostiene la Fabi indicando tra le cause delle insolvenze "l'aumento del costo del ...