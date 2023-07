(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – Sfiora i 15di euro il totale dellenonda quasi un milione di: l’aumento del costo del denaro, l’incremento dei tassi e la corsa dell’inflazione riducono il reddito disponibile e mettono in difficoltà i clienti delle banche nel rispettare le scadenze relative ai finanziamenti. Complessivamente, i crediti deteriorati dellesono arrivati, a marzo scorso, a 14,9: si tratta, nel dettaglio, di 6,8di mutui non pagati, di 3,7di credito al consumo non rimborsato e di 4,3relativi ad arretrati di altri prestiti personali. E' il quadro che emerge da un'analisi della Fabi, frutto di elaborazioni su statistiche della Banca ...

Del totale di 14,9, 5,7 sono sofferenze, cioè credito che la clientela non rimborserà più, altri 7,1sono inadempienze probabili, vale a dire denaro che realisticamente le banche ...... dei diecidel piano, sei sono destinati ad aziende del settore del turismo, alle ...Federalberghi Sicilia che ne faranno richiesta di accedere a finanziamenti agevolati come il '...... dei diecidel piano, sei sono destinati ad aziende del settore del turismo, alle ...Federalberghi Sicilia che ne faranno richiesta di accedere a finanziamenti agevolati come il '...

Mutuo, 15 miliardi di rate non pagate da famiglie italiane Adnkronos

A marzo 2023 il totale delle rate non pagate da quasi un milione di famiglie italiane si è attestato a quasi 15 miliardi. A pesare sui bilanci delle famiglie e sulla possibilità di rispettare le ...8 miliardi di mutui non pagati, di 3,7 miliardi di credito al consumo non rimborsato e di 4,3 miliardi relativi ad arretrati di altri prestiti personali. E’ il quadro che emerge da un’analisi della ...