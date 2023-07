Mutui e prestiti | le rate non pagate dalle famiglie salgono a quota 15 miliardi

(Di sabato 8 luglio 2023) Dall’analisi della Fabi emerge che clienti in difficoltà con le scadenze hanno visto ridursi il reddito disponibile a causa del costo del denaro, del rialzo dei tassi e dell’inflazione

A pesare sui bilanci delle famiglie e sulla possibilità di rispettare le scadenze di pagamento diè stato soprattutto il rialzo continuo dei tassi di interesse adottato dalla Bce per ...Quasi un milione di famiglie italiane è in difficoltà nel pagare. Una situazione assai difficile che si sta estendendo a macchia d'olio lungo tutto il Paese. Nella fotografia elaborata dalla Fabi sulla base delle statistiche della Banca d'Italia e ...... a 14,9 miliardi: si tratta, nel dettaglio, di 6,8 miliardi dinon pagati , di 3,7 miliardi di credito al consumo non rimborsato e di 4,3 miliardi relativi ad arretrati di altri...

