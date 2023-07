Musah | Mamardashvili e quel blitz dell’Inter in Spagna | il retroscena

...> 70% 30 - 70% JUVE Hojlund David Holm Berardi Milinkovic - Savic Parisi INTER Bisseck LukakuSamardzic Frattesi Carlos Augusto MILAN Pulisic Chukwueze Reijnders Frattesi Dia......nerazzurro c'è anche Giorgi, portiere classe 2000 del Valencia , club che in questo mercato potrebbe essere costretto a sacrificare alcuni dei suoi big (oltre al portiere, anche......contemporaneo di Handanovic) verrebbe riempita da Trubin (21enne dello Shakhtar) o(... Milan scatenato: dopo Loftus - Cheek si stringe per Reijnders eC'è poi chi ha già fatto cassa ...

Musah, Mamardashvili e quel blitz dell'Inter in Spagna Calciomercato.com

È l’inizio della stagione scorsa quando il ds dell’Inter Piero Ausilio prende un biglietto di andata e ritorno Milano-Siviglia. Circa due ore e mezza di volo per dare un’occhiata al database, sistemar ...Una parte dei soldi dell’eventuale cessione di Onana sarebbe poi reinvestita dall’Inter per andare a comprare il sostituto tra i pali. Al momento l’Inter non ha ancora scelto il portiere su cui eventu ...