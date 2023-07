LONDRA (REGNO UNITO) - Amarezza doppia per Andy, 36enne scozzese battuto in cinque set da Stefanos Tsitsipas nel secondo turno di Wimbledon . Una sconfitta dura da diferire quella incassata dall'ex numero uno del mondo, che era avanti due ...... sorge la Aorangi Terrace, meglio nota (a seconda delle generazioni) come Henman Hill o... '35 e '36), sul suo cuore è incisa lapiù suggestiva "If you can meet with triumph and ...È bello vedere che la gente crede in te, però poi ti accorgi che nove persone su dieci alla... La fuga diventa dunque un toccasana: lo ha fatto, per dire, anche Andygià da un paio d'anni. ...

Murray, la frase del giornalista lo devasta: è quasi in lacrime per un errore Corriere dello Sport

Un particolare emerso in conferenza stampa alimenta i rimpianti dello scozzese dopo il ko contro Tsitsipas a Wimbledon: cos'è successo ...