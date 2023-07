Muore a 28 anni incastrato in un macchinario | tragico incidente sul lavoro

Secondo alcuni testimoni, la Range Rover su cui Arnold e almeno altri due giovani di 18 e 23, viaggiavano, era preceduta da un'altra vettura con la quale sembrava essere in atto una sfida di ...Dramma a Porano, nelle campagne di Orvieto: il giovane stava lavorando con un trattore su delle rotoballe quando è stato agganciato da un macchinario. Cordoglio del sindaco Marco ConticelliSono sicuro che il Signore lo accoglierà come accoglie i puri di cuore, e gli darà finalmente la possibilità di tornare a correre felice e sorridente come aveva sempre fatto nei suoi primidi ...

Choc anafilattico dopo tac ai denti: Federica muore a 44 anni, indagini in corso Fanpage.it

A Limbiate un ragazzo di 22 anni è morto dopo che con l’automobile sulla quale viaggiava è finita contro una rotatoria e si è ribaltata per ...Tragico incidente nella tarda mattinata di sabato a Porano (Terni) in località Poggio Amante, dove un giovane di 28 anni di Orvieto è morto mentre stava lavorando su un terreno agricolo. Da quanto app ...