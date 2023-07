Mozzo | scontro tra auto e moto | grave 25enne | code sulla provinciale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 luglio 2023). È stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso ilciclista di 25 anni che sabato pomeriggio, intorno alle 16.30, si è scontrato con una Opel azzurraVilla d’Almè-Dalmine, all’altezza del benzinaio Q8 a. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la donna al volante della Opel (illesa, ma sotto shock) stesse svoltando a destra, verso la stazione di rifornimento. È sicura di avere inserito la freccia e di avere guardato negli specchietti retrovisori, senza però accorgersi dell’imminente arrivo delciclista. L’impatto, come mostrano le immagini, è stato molto violento. Lungo la tangenziale si sono create lunghe, sia in direzione Dalmine che verso la Valle Brembana. Sul posto, oltre al 118, anche una voltante della Questura per i rilievi ...