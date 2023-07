Mourinho torna a Roma | «Pronto per la nuova stagione | non mi aspetto regali dal mercato»

(Di sabato 8 luglio 2023) José, allenatore della, è oggito nella Capitale dopo le vacanze. Da lunedì i giallorossi torneranno ad allenarsi José, allenatore della, è oggito nella Capitale dopo le vacanze. Da lunedì i giallorossi torneranno ad allenarsi. PAROLE – «Sonoper la. Non midal. Sono contento di lavorare, sono un uomo di lavoro non che va in vacanza. Ilnon è per me, io vado a lavorare. Lunedì alle 8 sono al lavoro anche con questo caldo. La squalifica? Mi hanno chiesto di chiedere scusa. Invece di stare in panchina con questo caldo staró al fresco. Se andremo in Portogallo? Almeno lì è ...

José, allenatore della Roma, è oggi tornato nella Capitale dopo le vacanze. Da lunedì i giallorossi torneranno ad allenarsi José, allenatore della Roma, è oggi tornato nella Capitale dopo le vacanze. Da lunedì i giallorossi torneranno ad allenarsi. PAROLE - "Sono pronto per la nuova stagione. Non mi aspetto regali dal ...Scontata la prima domanda: ", è pronto per la nuova stagione ". Ancor più scontata la risposta: "Certo che sono pronto, sono sempre pronto. Se mi aspetto regali dal mercato No, non mi ...Joséè tornato. Insieme all'inseparabile amico e collaboratore Nuno Santos , con un volo di linea proveniente da Lisbona, José è sbarcato a Ciampino nel primo pomeriggio. Sorridente, sereno, ...

Il tecnico giallorosso pronto a tornare al lavoro a Trigoria da lunedì ROMA (ITALPRESS) - 'Sono sempre pronto a una nuova stagione. Dal mercato ..."Sono pronto per questa nuova stagione. Dal mercato non mi aspetto niente, sono contento di lavorare. Sono uno da lavoro, non da vacanze. Lunedì mattina alle 8 comincio a lavorare". Così José Mourinho ...