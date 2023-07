Mourinho | «Dispiaciuto per Frattesi all’Inter? No! Non mi aspetto nulla»

(Di sabato 8 luglio 2023)è atterrato pochi minuti fa a Fiumicino, nel suo ritorno a Roma dopo le vacanze in vista della nuova stagione. L’allenatore giallorosso, ai cronisti presenti, fa anche una battuta sul mancato arrivo difinito. DI RITORNO – Joséè tornato in Italia ed è pronto alla sua terza stagione da allenatore della Roma. Fra le dichiarazioni rilasciate anche quelle sugli acquisti: «Il mercato? Non miniente, sono contento di lavorare. Io voglio lavorare, riinizierò lunedì mattina alle 8. Parlare con Alvaro Morata? Parlo solo con i miei giocatori.per il mancato arrivo di Davide? No». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

"Sono pronto per questa nuova stagione. Dal mercato non mi aspetto niente, sono contento di lavorare. Sono uno da lavoro, non da vacanze. Lunedì mattina alle 8 comincio a lavorare". Cosi' José Mourinh ...