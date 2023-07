Motoscafo affonda al largo di Procida | salvi i 4 occupanti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi circa 10 metri è semito poco dopo le 13 a, in località Chiaia ma i suoi quattrosono stati tratti tutti in salvo. Il natante ha cominciato ad imbarcare acqua per ragioni ancora da accertare mentre si trovava alla fonda, nella baia dell’isolana tra punta Pizzaco e la Corricella, in mezzo a diverse altre imbarcazioni. Un diportista ha quindi avvisato la sala operativa della Guardia Costiera: poco dopo è intervenuta la motovedetta Sar di Ischia CP 807, che si trovava già in zona e nel giro di pochi minuti sul posto è giunta anche la motovedetta diCP 573 che era in perlustrazione nelle acque intorno all’isola. A bordo delc’erano quattro persone che sono state prese a bordo ...