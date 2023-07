MotoGP | Marquez e Quartararo i sogni nel cassetto dell’Aprilia per il 2025?

(Di sabato 8 luglio 2023) Impazza il moto mercato durante la pausa del Motomondiale 2023. Nelle scorse ore in tal senso è giunta una notizia succulenta direttamente da casa Aprilia che, a partire dal, potrebbe puntare su un top rider per tornare a incidere in modo più consistente. I rumors sono circolati in qualche modo dopo alcune significative dichiarazioni rilasciate dall’Amministratore Delegato della scuderia Massimo Rivola che, intercettato da Speedweek, ha tracciato un bilancio su quanto successo fino a questo momento, confermando comunque la presenza di Aleix Espargero e Maverick Vinales anche nella prossima stagione. “Il DNA della moto non è cambiato – ha detto Rivola – quindi avremmo dovuto essere veloci a Termas de Rio Hondo, Mugello e Assen. Ma non ci siamo riusciti. Ora arrivano circuiti fluidi, come Silverstone, sui quali dovremmo stare davanti. Forse siamo migliorati sulle ...

In una recente intervista Pecco Bagnaia ha risposto a chi lo identifica come il nuovo eroe delladopo l'era dei Fantastici 4 e di Marc. 'Questa storia dei personaggi eroici non mi piace molto, anche perché molte cose adesso sono cambiate rispetto a quando correvano insieme Casey, ...Il pilota spagnolo, otto volte campione del mondo, è pronto ad accogliere i fan per un soggiorno unico all'interno del motorhome della sua squadra, posto al centro del circuito dellain Catalogna, per la notte del 2 settembre 2023I motori sono spenti, ma il mercato continua a scaldare la. La Yamaha ha deciso di puntare su Alex Rins per sostituire Franco Morbidelli. Il contratto ... persino Marc. Il nome del ...

L'amministratore delegato della scuderia italiana ribadisce la sua coppia per il 2024: "Crediamo in quello che stiamo facendo" ...MotoGP: Il manager ligure fa il punto sul mercato 2024 nell’ultima puntata del nostro Bar Sport, parlando in particolare delle possibili destinazioni di Acosta, Arbolino e Morbidelli ...