MotoGP | futuro Marc Marquez “Può andare ” l’annuncio scuote il motomondiale

(Di sabato 8 luglio 2023)sta facendo discutere in maniera importante. “Può..”sembra ad un passo dall’addio alla Honda. Il pilota spagnolo continua ad essere al centro del ciclone per diversi motivi, in considerazione di un mondiale al di sotto delle aspettative e di un malcontento dilagante che dura ormai da troppo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

I motori sono spenti, ma il mercato continua a scaldare la. La Yamaha ha deciso di puntare su Alex Rins per sostituire Franco Morbidelli. Il contratto ...movimenti dipenderà anche ildi ...... 'In questo momento stiamo faticando in, ma abbiamo appena iniziato a lavorare in ... ma lavorando assieme riusciremo a garantire prospettive diverse per il. In sintesi, inseriremo tutti ...Abbiamo avuto difficoltà in" ha proseguito Watanabe - ma le divisioni due e quattro ruote di HRC hanno appena iniziato a lavorare insieme per lo sviluppo. Dobbiamo migliorare il telaio,...

Francesco Guidotti, KTM: “Finora una stagione da 7. E sul futuro ... Moto.it

Il contratto dello spagnolo, che sta recuperando dall’infortunio subito al Mugello, scade nel 2024, ma l’uscita anticipata è possibile per almeno due motivi. Tra clausola e rapporto con Honda, qui vi ...MotoGP, futuro Marc Marquez. "Può andare.." le ultimissime sul pilota, che potrebbe prendere una decisione incredibile. L'annuncio scuote il motomondiale ...