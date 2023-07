Morto un alpinista sul Gran Sasso | è precipitato durante una cordata

... sul Gran Sasso, quando uno dei due, il primo di cordata, al quarto tiro, per ragioni ignote, è caduto lungo la parete ed è. L'è finito incastrato in una nicchia della parete ...Unromano ènel pomeriggio durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo). Due alpinisti capitolini erano lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul Gran Sasso, quando uno dei due, il ...E'lo scorso, ai primi di luglio, ma c'è ancora chi ricorda le sue parole : "Ero scapolo, mi ... Intensa e struggente come sempre l'omelia di Don Paolo Paone, il sacerdotedi ...

Gran Sasso, alpinista romano precipita e muore sul Corno Piccolo: è rimasto incastrato in una nicchia. Salvo l ilmessaggero.it

Un alpinista romano è precipitato e ha perso la vita durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo). Due alpinisti capitolini erano lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul Gran Sasso, quando uno de ...Il trionfo è arrivato dopo la tragedia. E’ stata una settimana molto particolare quella vissuta da Melissa Paganelli, l'atleta di Brembate protagonista assoluta delle corse in montagna.